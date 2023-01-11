Спецоперация 11 января 2023, 10:22 Пушилин сообщил о переломном моменте в освобождении ДНР Врио главы ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении республики РИА «Новости»

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Переломный момент наступил в борьбе за освобождение ДНР. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, сейчас возросли шансы для освобождения Северска и Артемовска. Кроме того, произошел долгожданный выход на плацдарм Славянского и Краматорского направлений.

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«И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали — освобождение Донецкой Народной Республики», — подчеркнул он.

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Почти под полным контролем ВС России оказалась Марьинка, однако противник остается на окраинах.

Ранее сообщилось о взятии под контроль бойцами группы «Вагнер» Соледара. Основатель ЧВК Евгений Пригожин рассказал, что в центре города находится котел, где ведутся бои. Также «Вагнер» заняла и соляные шахты.