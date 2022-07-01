Пушилин сообщил о новых переговорах с Украиной по обмену пленными

В настоящее время с Украиной ведутся переговоры по новому обмену пленными. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы все пленные вернулись домой.

«Безусловно, нам необходимо вернуть всех тех, кто попал в застенки украинского режима, и такая работа ведется. <...> Мы сделаем все, чтобы все вернулись домой. Это наша задача», — сказал Пушилин.

Ранее стало известно об обмене пленными между РФ и Украиной по схеме «144 а 144». Процедура состоялась 29 июня. Как сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, его произвели по прямому указанию Владимира Путина.

Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной. Он заявил, что для российских властей важно вернуть российских военных и всех тех, кто сражался за жизнь людей в Донбассе.