Спецоперация 23 января 2023, 17:41 Пушилин сообщил о нежелании украинских боевиков отступать из Артемовска Пушилин заявил, что ВСУ не планируют сдаваться и отступать в Артемовске сайт президента Украины

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Украинские войска не собираются отступать из Артемовска. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На ряде участков, включая мясокомбинат, идут интенсивные ожесточенные бои, противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдается, складывает оружие и отступает», — рассказал он.

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Пушилин при этом отметил активные действия бойцов ЧВК «Вагнер», которые отличились при освобождении Соледара, а теперь «делают все возможное и невозможное» для штурма Артемовска.

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Ранее он сообщил о последствиях нахождения украинских боевиков в Соледаре. По его словам, ВСУ не оставили в городе ни одного целого здания. Пушилин пообещал восстановить предприятие «Артемсоль» и возобновить работу соляных шахт.

Также он заявил, что сейчас в Соледаре нет необходимости разворачивать пункты гуманитарной помощи, поскольку там мало жителей. А пока местным жителям помогают бойцы ЧВК «Вагнер».