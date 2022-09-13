Союзные силы отразили наступление ВСУ в районе донецкого села Щурово | 360°

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Союзные силы отразили наступление ВСУ в районе донецкого села Щурово

Глава ДНР Пушилин: союзные силы отразили попытки наступления ВСУ рядом с селом Щурово

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Военнослужащие ВС РФ и бойцы Донецкой Народной Республики предотвратили попытку наступления украинских войск в районе поселка Щурово. Ситуация стабилизировалась в Красном Лимане.

Глава ДНР Денис Пушили в своем Telegram-канале уточнил, что в течение суток противник трижды пытался переправиться через реку Северский Донец.

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«Союзные силы отработали, то есть у противника ничего не получилось. <...> Также в районе Щурово противник попытался определенным количеством пойти в контрнаступление», — сказал он, добавив, что атаку успешно удалось отбить.

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Обстановку в Красном Лимане Пушилин назвал стабильной, несмотря на предпринимаемые попытки украинских боевиков "выходить на разведку".

Союзные силы, по его словам, свели на нет усилия ВСУ предпринять какие-либо действия в районе Ямполя. В Святогорске противник ограничен как количеством живой силы, так и боеприпасами.

Пушилин отмечал, что количество польских наемников под Святогорском превышает число самих бойцов ВСУ.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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