Важное 16 мая 2023, 09:19 Пушилин рассказал о сложной ситуации на Марьинском направлении Врио главы ДНР Пушилин: ВС России продвинулись на сложном Марьинском направлении РИА «Новости»

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На Марьинском направлении боевых действий из-за переброски резервов Вооруженных сил Украины сохранилась сложная ситуация. Несмотря на это, российские войска продолжили продвижение, рассказал в эфире «Соловьев live» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.

«На Марьинке сейчас было достаточно горячо, еще пока ситуация не успокоилась, но даже в этих условиях улучшаем позиции. <...> Все непросто, нелегко, но тем не менее двигаемся», — сказал он.

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Украинские подразделения, по словам Дениса Пушилина, во-первых, обосновались в заранее подготовленных и улучшенных укреплениях, во-вторых, продолжили получать резервы. Он рассказал о случаях, когда противник пытался выдавить российские войска с их позиций, но получал отпор.

На Авдеевском направлении российские войска заняли несколько украинских укреплений, сообщил врио главы ДНР. Ситуацию под Угледаром он назвал стабильно напряженной.

К маю российские войска взяли под контроль все точки ВСУ в Марьинке и оттеснили подразделения противника к окраине. Денис Пушилин заявлял об улучшении позиций на этом, Дзержинском и Авдеевском направлениях.