Спецоперация 20 апреля 2023, 09:25 Пушилин рассказал о круглосуточном продвижении ЧВК «Вагнер» на западе Артемовска Врио главы ДНР Пушилин: российские силы продолжили продвижение в Артемовске РИА «Новости»

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Ожесточенные бои переместились на запад Артемовска. Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжили продвижение, сказал РИА «Новости» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Там продолжаются ожесточенные бои, но ЧВК „Вагнер“ продолжает движение вперед — причем и днем, и ночью», — заявил он.

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Денис Пушилин уверен, что в будущем жители вернутся в Артемовск. Он назвал восстановление города целесообразным, потому что на его территории находились крупные предприятия.

Отряды ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе, которая соединила Артемовск и укрепленный район Вооруженных сил Украины в Часовом Яре. Штурмовые подразделения заняли лесопосадку у дороги, но противник попытался контратаковать. Военкоры рассказали, что активное продвижение устроили к востоку от поселка Хромово.

Жители города отказались от эвакуации в подконтрольные киевскому режиму населенные пункты и решили дождаться российских военных. Подразделения ЧВК «Вагнер» помогли им перебраться в безопасные районы.