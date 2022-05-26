Пушилин рассказал, когда в ЛНР и ДНР проведут референдумы о присоединении к России

Сейчас не время проводить референдум о присоединении ДНР к России, сказал в интервью РИА «Новости» глава республики Денис Пушилин.

Его результаты, по мнению чиновника, очевидны и обоснованы. Однако пока организовывать голосование не стоит.

«Подходить к нему уже в практической плоскости будет целесообразно после того, как мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время», — сказал он.

Херсонская и Запорожская области тоже заявляли о желании войти в состав России в будущем. Однако Денис Пушилин призвал создать в них местные органы власти и наладить мирную жизнь, прежде чем принимать такие решения. По его словам, там сейчас находятся резервные полки ДНР. Они оберегают регионы от возвращения украинских войск.