Спецоперация 19 мая 2023, 07:38 Пушилин раскрыл тактику ВСУ в Артемовске Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ пытаются прорвать фланги в Артемовске и осложнить обстановку РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил Украины стали предпринимать попытки прорвать оборону российских войск на флангах, чтобы ухудшить обстановку в городе и осложнить продвижение войск. Временно исполняющий обязанности глвы ДНР Денис Пушилин рассказал о тактике противника РИА «Новости».

«Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе», — сказал он.

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Для того чтобы предотвратить урон, российские войска, по его словам, приняли исчерпывающие меры.

Украинские подразделения также стали устраивать хаотичные обстрелы, не целясь в конкретное место. Боец ЧВК «Вагнер» предположил, что-либо так задумано, либо противник впал в агонию.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому официально доложили о том, что ВСУ потеряли контроль над основным укрепрайоном в Артемовске. Российским войскам для полного освобождения города осталось зачистить несколько кварталов в частном секторе и еще один район. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский предложил продолжить бить с флангов.