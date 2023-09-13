Спецоперация 13 сентября 2023, 11:10 Пушилин раскрыл потери ВСУ при попытке штурма Опытного Пушилин: ВСУ потеряли около 100 морпехов при попытке штурма Опытного в ДНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли примерно сотню морских пехотинцев, когда пытались штурмовать населенный пункт Опытное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на канале «Соловьев Live».

Врио главы республики опроверг заявления украинской стороны, что ВСУ удалось закрепиться в Опытном. По словам Пушилина, этому фейку поверили сами вооруженные формирования Украины.

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После проверки информации выяснилось, что ВСУ отправили в район Опытного морпехов. Однако 1-я бригада 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России держала ситуацию под контролем, отметил врио главы ДНР.

«Там около 100 человек только погибшими [у ВСУ], морпехи», — сказал Пушилин.

Об огромных потерях украинской армии при попытке штурма Опытного сообщало и Минобороны России. В ведомстве отметили, что, несмотря на заявления украинской стороны, ВСУ не могут продвинуться и закрепиться в этом населенном пункте.