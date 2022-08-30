Пушилин призвал отбросить украинские войска на 300 километров

Власти США готовы передать украинским боевикам новое вооружение с дальностью стрельбы до 300 километров. Если это произойдет, необходимо отбросить ВСУ от населенных пунктов Донецкой Народной Республики. С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин, слова которого привело РИА «Новости».

Пушилин подчеркнул, что подтверждения информации о поставках американцами нового вооружения на Украину пока нет. Но если это произойдет, нужно действовать.

«Сейчас поступает информация, что американцы все же готовы поставить вооружение, которое может стрелять на расстояние 300 километров. Соответственно, это не оставит нам никаких шансов, чтобы не отодвигать и на это расстояние», — заявил он.

Глава ДНР отметил, что попадание в руки украинских боевиков дальнобойного оружия заставит военных отодвигать их как можно дальше от городов и поселков республики.

Пушилин подчеркнул, что на полном освобождении территорий республики специальная военная операция закончиться не должна. С учетом того вооружения, которое есть сейчас в распоряжении ВСУ, необходимо отбросить их как минимум на 70 километров от границы республики.