Важное 24 мая 2023, 09:23 Пушилин призвал не опасаться серьезного продвижения ВСУ в Авдеевке и Марьинке Врио главы ДНР Пушилин: ситуация в Авдеевке и Марьинке под контролем РИА «Новости»

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Российские войска контролируют ситуацию в Авдеевке и Марьинке. Временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live», что не стоит беспокоиться о серьезном продвижении Вооруженных сил Украины. Его процитировал ТАСС.

«По Авдеевке, Марьинке — я особо не переживаю, здесь находится первый армейский корпус, ребята обстрелянные. <…> Ситуация находится под контролем», — сказал он.

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Денис Пушилин объяснил, что в Авдеевке позиции российских подразделений улучшались каждый день, в отличие от Марьинки — там настолько же успешного вытеснения украинских войск не произошло. Попытки ВСУ пойти в контратаку, по его словам, успешно остановили.

Вооруженные силы России перешли в наступление около Донецка, чтобы взять под контроль Авдеевку. Военкоры «Русской весны» рассказали 23 мая об ожесточенных боевых действиях в этом районе. В середине мая Денис Пушилин рассказал о сложном положении на Марьинском направлении — противник перебросил резервы, но, несмотря на это, российские войска продолжили продвижение.