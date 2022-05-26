Пушилин предложил создать органы власти в Запорожской и Херсонской областях

Прежде чем готовить референдумы в Запорожской и Херсонской областях, необходимо обеспечить людям условия для нормальной жизни и создать органы власти. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Для того, чтобы говорить в полной мере о проведении референдумов, да и выборов в целом, наверное, здесь необходимо выстроить органы государственной власти, то есть управления как такового, над чем сейчас сконцентрировали свои усилия, в том числе и мы», — сказал он РИА «Новости».

По словам Пушилина, сейчас важно помочь Херсонской и Запорожской областям создать органы управления. Это нужно для выстраивания экономики и нормального существования людей.

«Вот на каких-то условиях, на каких-то временных условиях понадобится присоединение к Донецкой Народной Республике или не понадобится этот промежуточный шаг — это уже, скажем так, нюансы», — отметил глава ДНР.

Он подчеркнул, что главная задача — обеспечить нормальную жизнь для людей.

В ходе спецоперации на Украине ВС России взяли под контроль Херсонскую и Запорожскую области. Накануне стало известно, что для жителей этих регионов будет действовать упрощенный порядок получения гражданства РФ.