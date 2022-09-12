Пушилин постановил создать комиссию по реабилитации жертв репрессий Украины | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 15:05 Поделиться Telegram

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Viber Пушилин постановил создать комиссию по реабилитации жертв репрессий Украины Глава ДНР Пушилин: в республике создадут комиссию по реабилитации жертв репрессий Украины РИА Новости

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Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение, согласно которому в регионе должна появиться комиссия по реабилитации жертв украинского режима. Об этом говорится на сайте политика.

«Образовать комиссию по реабилитации жертв украинской националистической идеологии, подвергнутых репрессиям на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики», — сказано в документе.

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Комиссия будет рассматривать ситуации с нарушением прав граждан и оценивать случаи репрессий со стороны госорганов Украины.

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Ранее Пушилин призвал «освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми». По его словам, таковыми являются населенные пункты, основанные во времена Российской империи и вошедшие в состав СССР. Глава ДНР отмечал, что необходимо принимать участие в их восстановлении.

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