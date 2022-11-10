Важное 10 ноября 2022, 20:55 Пушилин подтвердил освобождение Павловки в ДНР Врио главы ДНР Пушилин: российские военные освободили Павловку и зачистили на 90% РИА «Новости»

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Село Павловку в Донецкой Народной Республике освободили. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт зачистили на 90%. Об этом сообщил ТАСС.

«Практически уже на 90% зачищен, можно сказать, освобожден. И флаг уже водружен, это далось нам большой ценой», — подчеркнул Пушилин.

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Ранее врио главы ДНР отмечал, что в районе Павловки шли тяжелые бои. Освобождение поселка, заявил он, позволит союзным войскам начать продвигаться в направлении Угледара.

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О взятии населенного пункта бойцами оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» совместно с морпехами из 155-й бригады Тихоокеанского флота ранее сообщил Telegram-канал WarGonzo.

В Павловке уже побывал глава МВД ДНР генерал-полковник полиции Алексей Дикий, который наградил бойцов, отличившихся в операции.