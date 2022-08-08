Пушилин подтвердил неизбежность трибунала над «азовцами»

Первый трибунал над военными нацбатальона «Азов»* пройдет в Мариуполе. Такое заявление в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Трибунал неизбежен — и да, один из первых трибуналов будет в Мариуполе», — сказал он.

По его словам, местное управление занимается разноплановой организацией этого процесса. Отдельно Пушилин сообщил о подготовке помещения и сборе необходимой доказательной базы.

Ранее в интервью RT Пушилин заявил, что на территории ДНР содержатся свыше 3,5 тысячи украинских военнопленных. По его словам, по каждому из бывших солдат ВСУ ведутся тщательные следственные мероприятия.

Также Пушилин отметил, что часть пленных украинцев совершала преступления в отношении жителей Донбасса и не только. Он подчеркнул, что тех бывших солдат ВСУ, чье участие в этих правонарушениях будет доказано, ждет суд и наказание согласно законодательству республики. При этом непричастных к преступлениям украинских пленных в будущем планируют обменять.

* Нацбатальон «Азов» — организация, признанная экстремистской, запрещена в РФ.