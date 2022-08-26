Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин переименовал представительство ДНР в СЦКК. В название ведомства добавили словосочетание о военных преступлениях Украины.

Указ Пушилина опубликовали на официальном сайте главы республики.

«Переименовать представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе в представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины», — сказано в документе.

В цели представительства входит защита интересов республики и ее граждан «путем контроля и координации решения вопросов, связанных с военными преступлениями Украины на территории ДНР». Центр также займется «документированием и обнародованием фактов вооруженной агрессии государства Украина против ДНР».