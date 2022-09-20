Пушилин оценил вероятность публичных казней иностранных наемников в ДНР | 360°

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Пушилин оценил вероятность публичных казней иностранных наемников в ДНР

Пушилин заявил, что в ДНР не будут публично казнить иностранных наемников

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Публичных казней иностранных наемников в ДНР не будет. Такое заявление сделал глава республики Денис Пушилин. Он сообщил об этом в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Публичные казни иностранных наемников в Донецкой Народной Республике проводиться не будут», — сказал Пушилин.

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В августе он заявлял, что первый трибунал над украинскими военнопленными состоится в Мариуполе и будет максимально открытым. Для этого подготовили несколько локаций. Планировалось, что трибунал проведут до конца лета этого года.

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Ранее глава МИД ДНР Наталья Никанорова заявила, что население Донбасса вряд ли поддержит введение моратория на смертную казнь. По ее словам, власти региона получают немало писем, ответы на которые требуют сдержанности.

Таким образом она ответила на предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой ввести мораторий на смертную казнь. Никанорова пригласила ее лично посетить ДНР, чтобы узнать реальное положение дел в регионе.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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