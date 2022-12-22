Спецоперация 22 декабря 2022, 13:22 Пушилин оценил срок освобождения Марьинки от ВСУ Врио главы ДНР Пушилин рассказал о полной зачистке Марьинки от украинских боевиков РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения российских войск продолжают освобождение города Марьинка от украинских боевиков. Об этом в комментарии ТАСС заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул что сейчас бои проходят на оставшихся участках города, но противник подтягивает резервы.

Реклама

«Несмотря на это, мы видим определенные успехи. И совсем скоро ожидаем полностью освобожденную Марьинку», — заявил Пушилин.

Реклама

В минувший понедельник, 19 декабря, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что от украинских боевиков полностью очистили центр Марьинки. Закрепившиеся в высотных зданиях войска противника ликвидировали.

По словам Пушилина, под контролем ВСУ осталась лишь малая часть города. Врио главы ДНР добавил, что после освобождения Марьинки российские военные выдвинутся в сторону Красногоровки.