Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны Северной Кореи | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 09:20 Поделиться Telegram

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Viber Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны Северной Кореи Врио главы ДНР Пушилин: поддержка референдумов КНДР говорит о многополярности мира РИА «Новости»

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Поддержка Северной Кореей референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, а также в подконтрольных союзным войскам частях Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России, свидетельствует о формировании многополярного мира. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Именно такое уважительное отношение к волеизъявлению народов, добрая, искренняя поддержка и взаимовыгодное сотрудничество формируют сегодня новый мир без чьей бы то ни было гегемонии», — сказал он.

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По его словам, население Донбасса тепло и с благодарностью восприняло признание референдумов о присоединении к России новых территорий. Также Пушилин заявил, что обновление границ Федерации является торжеством исторической справедливости.

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Представители МИД КНДР высказались в поддержку вступления новых территорий в состав России 4 октября. Пока это единственная страна, которая официально признала референдумы.

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