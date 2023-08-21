Спецоперация 21 августа 2023, 10:04 Пушилин отнес Старомайорское и Урожайное к серой зоне боевых действий Глава ДНР Пушилин: ВСУ пытались закрепиться на участке Старомайорское — Урожайное РИА «Новости»

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Украинские войска пытались закрепиться на участке от Старомайорского до Урожайного в ДНР, но безуспешно. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия-24» отнес эти населенные пункты к серой зоне, сообщил ТАСС.

«Противник продолжает попытки закрепиться на участке Старомайорское — Урожайное. По сути, сейчас эти два населенных пункта находятся в серой зоне», — сказал он.

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Самым напряженным участком, где идут ожесточенные бои, Денис Пушилин назвал Южно-Донецкое направление. Артиллерия и авиация помешали Вооруженным силам Украины продвинуться и закрепиться там, хотя противник действовал отчаянно — бросал в бой дополнительные резервы и сражался, не считаясь с потерями.

Об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил 18 августа. Затем российские войска остановили в районе поселка диверсионную группу с военной техникой.