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    23 августа 2022, 14:08

    Пушилин обвинил Запад в причастности к бомбежке жилых домов в Донецке

    Глава ДНР Пушилин заявил, что Запад отвественен за обстрелы жилых домов в Донецке

    Александр Иванов

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Запад несет ответственность за обстрел Донецка и гибель людей. Ведь именно западные страны поставляют Украине вооружение.

    «Используются снаряды 155-го калибра натовского образца. По сути, сейчас Запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке», — сказал Пушилин. Видеообращение появилось в его Telegram-канале.

    Он добавил, что украинские власти используют террористические методы и должны понести наказание.

    ВСУ вновь обстреляли Донецк утром 23 августа. В частности, под ударом оказался многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе.

    «В результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина», — заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Теlеgrаm-канале.

    Ранее сообщалось о двух погибших и шести пострадавших.