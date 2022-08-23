Пушилин обвинил Запад в причастности к бомбежке жилых домов в Донецке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Запад несет ответственность за обстрел Донецка и гибель людей. Ведь именно западные страны поставляют Украине вооружение.

«Используются снаряды 155-го калибра натовского образца. По сути, сейчас Запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке», — сказал Пушилин. Видеообращение появилось в его Telegram-канале.

Он добавил, что украинские власти используют террористические методы и должны понести наказание.

ВСУ вновь обстреляли Донецк утром 23 августа. В частности, под ударом оказался многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе.

«В результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина», — заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Теlеgrаm-канале.

Ранее сообщалось о двух погибших и шести пострадавших.