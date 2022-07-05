Пушилин объявил о переброске войск ДНР и ЛНР на донецкое направление

Военные подразделения Донецкой и Луганской народных республик уходят в донецком направлении после освобождения ЛНР. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что ситуация в республике остается сложной. Населенные пункты ДНР подвергаются постоянным обстрелам со стороны украинских войск, которые стараются нанести как можно больше ущерба.

«Наш первый корпус, который принимал участие и помогал нашим братьям, перемещается на донецкое направление. Также и второй корпус, луганский. Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе, конечно, при поддержке России, без которой это было бы невозможно», — заявил Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что благодаря поставкам западного вооружения украинские войска продолжают массированные обстрелы населенных пунктов. По его словам, киевский режим уже не считает территории республик своими, поэтому не считается с разрушениями, к которым приводят его действия.

«Самое тяжелое для нас — это когда гражданские люди получают ранения, тем более погибают дети. Это вызывает соответствующую реакцию как у руководства республики, так и у наших военнослужащих, которые принимают все меры», — подчеркнул Пушилин.

Жилые кварталы Донецка серьезно пострадали после очередного обстрела со стороны украинских войск. Осколки снарядов попали в жилую многоэтажку, выломав кусок стены. Также пострадал городской парк имени Щербакова, сгорели торговые ряды около вокзала.