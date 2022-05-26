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    26 мая 2022, 06:07

    Пушилин объявил, что армия ДНР вошла в Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области

    Пушилин: подразделения армии ДНР вошли в Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области

    Екатерина Виславская

    Резервные полки Донецкой Народной Республики вошли в Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области, заявил РИА «Новости» глава республики Денис Пушилин. Они защитят их от возвращения националистов.

    Пушилин объявил, что армия ДНР вошла в Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области

    Армия осталась там, потому что мало лишь освободить территорию, отодвинув противника. Нужно на постоянной основе защищать ее от ВСУ и националистов. Глава ДНР уверен, что при поддержке западных стран обстрелы со стороны Украины со временем усилились бы.

    «Та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», — объяснил Денис Пушилин.

    Ранее во время встречи с руководителем парламентской фракции ЛДПР Леонидом Слуцким он также сказал, что завершение спецоперации будет означать окончание войны в Донбассе, которая длилась восемь лет.