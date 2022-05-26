Пушилин объявил, что армия ДНР вошла в Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области

Резервные полки Донецкой Народной Республики вошли в Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области, заявил РИА «Новости» глава республики Денис Пушилин. Они защитят их от возвращения националистов.

Армия осталась там, потому что мало лишь освободить территорию, отодвинув противника. Нужно на постоянной основе защищать ее от ВСУ и националистов. Глава ДНР уверен, что при поддержке западных стран обстрелы со стороны Украины со временем усилились бы.

«Та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», — объяснил Денис Пушилин.

Ранее во время встречи с руководителем парламентской фракции ЛДПР Леонидом Слуцким он также сказал, что завершение спецоперации будет означать окончание войны в Донбассе, которая длилась восемь лет.