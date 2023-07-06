Спецоперация 06 июля 2023, 00:29 Пушилин объяснил, почему ВСУ не могут отбросить от Донецка Пушилин: ВСУ не могут «отодвинуть» от Донецка из-за выстроенной за много лет обороны РИА «Новости»

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Линию боевого соприкосновения рядом с Донецком и Макеевкой, с которой ВСУ могут наносить удары, не удается «отодвинуть» из-за многолетнего выстраивания обороны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Это многолетняя работа, которая проводилась ВСУ по укреплению у данных населенных пунктов. Имеется в виду укрепрайон противника, позиции, которые действительно выстраивали достаточно серьезно», — сказал он.

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По словам Пушилина, эшелонированную оборону выстраивали годами, начиная с того периода, когда шли переговоры.

Он отметил, что в течение восьми лет противник вел активную подготовку к тому, чтобы организовать на этих позициях отправную точку для захвата Донбасса.

«Есть продвижение вперед, оно не настолько быстрое, как нам хотелось бы», — подчеркнул Пушилин.

Украинские военные обстреляли Донецк в ночь на 3 июля. Националисты выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров в сторону Куйбышевского и Киевского районов города.