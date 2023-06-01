Спецоперация 01 июня 2023, 04:11 Пушилин объяснил, почему стратегически важно освободить Марьинку Врио главы ДНР Пушилин: стратегически важно освободить Марьинку в ближайшем будущем РИА «Новости»

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Марьинку очень важно освободить в ближайшем будущем. Это необходимо для дальнейшего продвижения. Об этом РИА «Новости» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он назвал ситуацию на Марьинском направлении напряженной. По его словам, оно остается одной из самых горячих точек спецоперации.

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«Нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт. <…> [Это] очень важно в стратегическом плане, в плане продвижения в сторону следующих населенных пунктов», — сказал Пушилин.

Он отметил, что наши войска продвигаются по этому направлению каждый день, но продвижение не такое быстрое, как хотелось бы. Пушилин добавил, что ДНР сотрудничает для достижения этой цели с чеченскими подразделениями.

Накануне, 31 мая, на ежедневном брифинге Минобороны официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что спецназовцы «Ахмата» ведут успешные наступательные действия на Марьинском направлении. Чеченский лидер Рамзан Кадыров ранее сообщил, что подразделения «Ахмата» получили приказ отправиться освобождать населенные пункты ДНР.