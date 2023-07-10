Спецоперация 10 июля 2023, 13:27 Пушилин объяснил, как нужно уничтожать кассетные боеприпасы ВСУ Пушилин: ВС РФ нужно использовать превентивные меры против кассетных боеприпасов ВСУ Flickr

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Российским военнослужащим необходимо использовать превентивные меры, чтобы уничтожить кассетные боеприпасы Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он назвал использование кассетных припасов недопустимым. При этом Пушилин указал, что российская сторона понимает, с кем имеет дело. Военнослужащим ВС России придется усилить противодействие и выявление подобных ракет, отметил врио главы ДНР.

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«Лучше использовать превентивные меры и уничтожать их в процессе подготовки», — сказал Пушилин.

Исполняющий обязанности главы республики добавил, что ВСУ и раньше использовали кассетные боеприпасы, но во многом пытались это отрицать. Американские власти называли применение таких снарядов военным преступлением, однако теперь эта грань пройдена, обратил внимание Пушилин. Сейчас США и некоторые их союзники открыто и цинично говорят, что использовать подобные ракеты нормально, подытожил врио главы ДНР.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что страна передаст Украине кассетные боеприпасы в связи с нехваткой обычных, сообщили «Известия». Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин раскритиковала решение американского лидера, предупредив, что оно приведет к эскалации конфликта.

Политолог Алексей Ярошенко назвал передачу кассетных боеприпасов ВСУ отчаянным шагом со стороны США. По его словам, поставки таких снарядов ударят по репутации Соединенных Штатов.