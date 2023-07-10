10 июля 2023, 13:27
Пушилин объяснил, как нужно уничтожать кассетные боеприпасы ВСУ
Пушилин: ВС РФ нужно использовать превентивные меры против кассетных боеприпасов ВСУ
Российским военнослужащим необходимо использовать превентивные меры, чтобы уничтожить кассетные боеприпасы Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он назвал использование кассетных припасов недопустимым. При этом Пушилин указал, что российская сторона понимает, с кем имеет дело. Военнослужащим ВС России придется усилить противодействие и выявление подобных ракет, отметил врио главы ДНР.
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«Лучше использовать превентивные меры и уничтожать их в процессе подготовки», — сказал Пушилин.
Исполняющий обязанности главы республики добавил, что ВСУ и раньше использовали кассетные боеприпасы, но во многом пытались это отрицать. Американские власти называли применение таких снарядов военным преступлением, однако теперь эта грань пройдена, обратил внимание Пушилин. Сейчас США и некоторые их союзники открыто и цинично говорят, что использовать подобные ракеты нормально, подытожил врио главы ДНР.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что страна передаст Украине кассетные боеприпасы в связи с нехваткой обычных, сообщили «Известия». Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин раскритиковала решение американского лидера, предупредив, что оно приведет к эскалации конфликта.
Политолог Алексей Ярошенко назвал передачу кассетных боеприпасов ВСУ отчаянным шагом со стороны США. По его словам, поставки таких снарядов ударят по репутации Соединенных Штатов.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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