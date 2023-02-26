Спецоперация 26 февраля 2023, 09:57 Пушилин назвал три главные стратегические задачи по освобождению ДНР Врио главы ДНР Пушилин: ВС РФ должны взломать линию обороны ВСУ на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские войска должны взломать серьезную линию обороны ВСУ на Авдеевском направлении, чтобы уменьшить количество обстрелов Донецка. Это одна из главных стратегических задач по освобождению Донецкой Народной Республики, заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Еще две задачи, по его мнению, заключаются в том, чтобы ликвидировать оборонительный узел противника на Артемовском направлении и разбить оборону ВСУ в Славянско-Краматорском районе.

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«Основная цель для нас не изменилась — защитить, обезопасить наших граждан. При этом, с учетом дальнобойности поставляемого Киеву вооружения, мы понимаем необходимость отодвигать противника все дальше от наших конституционных границ», — подчеркнул Пушилин.

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Освобождение всех населенных пунктов одинаково важно, ведь его так ждут мирные жители, добавил врио главы ДНР.

Он уверен, что все цели удастся достичь, «но всему свое время». Спецоперация идет своим чередом.