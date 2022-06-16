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    16 июня 2022, 12:08

    Пушилин назвал сроки окончания спецоперации на Украине

    Пушилин согласился с планами завершить спецоперацию Россиии на Украине к концу года

    Александр Иванов

    Спецоперация России на Украине завершится к концу года. С таким мнением согласился глава ДНР Денис Пушилин в ходе интервью РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    Пушилин назвал сроки окончания спецоперации на Украине

    «Я очень на это надеюсь», — сказал Пушилин.

    Ранее надеждами на завершение спецоперации России на Украине к концу года поделился депутат Госдумы Адам Делимханов. Парламентер принимал непосредственное участие в борьбе с национализмом в Донбассе.

    «Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», — заявил он.

    Также Делимханов подчеркнул, что на данный момент рано говорить о завершении спецоперации. Он отметил, что сейчас ведется борьба с властями Украины. По его мнению, необходимо прекратить текущие действия местных правителей по отношению к мирному населению.