Пушилин назвал сроки окончания спецоперации на Украине

Спецоперация России на Украине завершится к концу года. С таким мнением согласился глава ДНР Денис Пушилин в ходе интервью РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я очень на это надеюсь», — сказал Пушилин.

Ранее надеждами на завершение спецоперации России на Украине к концу года поделился депутат Госдумы Адам Делимханов. Парламентер принимал непосредственное участие в борьбе с национализмом в Донбассе.

«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», — заявил он.

Также Делимханов подчеркнул, что на данный момент рано говорить о завершении спецоперации. Он отметил, что сейчас ведется борьба с властями Украины. По его мнению, необходимо прекратить текущие действия местных правителей по отношению к мирному населению.