04 сентября 2023, 11:03
Пушилин назвал самые напряженные участки на Южно-Донецком направлении
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ активно атаковали у Вербового и Урожайного
На Южно-Донецком направлении Вооруженные силы Украины пытались атаковать возле Вербового и Урожайного. Войска России отразили нападения, объявил в эфире «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.
Активней всего на Южно-Донецком направлении и у границы с Запорожской областью противник, по его словам, атаковал на участках в сторону Работино — Вербовое и Приютное — Урожайное. Денис Пушилин сказал, что российские войска отразили атаки и удержали свои позиции.
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«Все же сейчас наибольшую активность [противник] показывал к западу от Вербового и востоку от Урожайного для того, чтобы продвинуться дальше, к основному рубежу», — сказал он.
Украинские подразделения 1 сентября пытались войти с севера в Работино Запорожской области. Вооруженные силы России остановили их, противник потерял 150 бойцов.
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ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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