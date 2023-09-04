Спецоперация 04 сентября 2023, 11:03 Пушилин назвал самые напряженные участки на Южно-Донецком направлении Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ активно атаковали у Вербового и Урожайного РИА «Новости»

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На Южно-Донецком направлении Вооруженные силы Украины пытались атаковать возле Вербового и Урожайного. Войска России отразили нападения, объявил в эфире «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.

Активней всего на Южно-Донецком направлении и у границы с Запорожской областью противник, по его словам, атаковал на участках в сторону Работино — Вербовое и Приютное — Урожайное. Денис Пушилин сказал, что российские войска отразили атаки и удержали свои позиции.

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«Все же сейчас наибольшую активность [противник] показывал к западу от Вербового и востоку от Урожайного для того, чтобы продвинуться дальше, к основному рубежу», — сказал он.

Украинские подразделения 1 сентября пытались войти с севера в Работино Запорожской области. Вооруженные силы России остановили их, противник потерял 150 бойцов.