Спецоперация 10 января 2023, 12:43 Пушилин назвал освобождение Соледара путем к свободе Артемовска Врио главы ДНР Пушилин: после освобождения Соледара откроется путь к Артемовску РИА «Новости»

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Освобождение Соледара от ВСУ откроет перспективы и для зачистки Артемовска от вооруженных сил противника. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он описал ситуацию в этой зоне спецоперации в эфире Первого канала.

«Освободим уже Соледар. Здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения Артемовска», — поделился Пушилин.

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Также он отметил, что при обсуждении планов по зачистке этого региона от ВСУ не стоит забывать про Северск. По его словам, там украинская армия уже успела создать достаточно серьезные укрепления. Врио главы ДНР сообщил, что сам Соледар уже близок к полной зачистке от противника.

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Пушилин сказал, что за освобождением этого города последуют сражения и на других направлениях спецоперации. В частности, он упомянул окрестности Краматорска.

Врио главы ДНР отметил, что основные боестолкновения союзных сил и ВСУ проходят именно в этой зоне — около Соледара и Артемовска.