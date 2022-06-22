Пушилин назвал общее число погибших с начала спецоперации жителей ДНР

Под украинскими обстрелами с начала спецоперации погибли 190 жителей Донецкой Народной Республики, в том числе дети, сообщил в эфире «Соловьев Live» глава республики Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.

«Если брать с начала специальной операции, для нас она освободительная, то у нас погибших 190 человек, из них девять детей», — заявил он.

При этом порядка 900 человек получили ранения различной степени тяжести.

Тем временем ВСУ продолжили обстрел Донецка. Больше остальных пострадал Киевский район. Власти сообщили о проблемах с электричеством, изменениях в маршрутах транспорта и пострадавших. Разрушены дома, повреждена музыкальная школа. Верховная рада Украины опубликовала фото погибшей жительницы Донецка, не указав, что обстрел вели ВСУ.