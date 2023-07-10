Важное 10 июля 2023, 09:32 Пушилин назвал контролируемой ситуацию в ДНР Врио главы ДНР Пушилин назвал ситуацию в ДНР тяжелой, но контролируемой РИА «Новости»

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Ситуация в Донецкой Народной Республике остается тяжелой, однако она полностью контролируема. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин, написал ТАСС.

«На Южно-Донецком направлении, Угледарском ситуация без существенных изменений, продолжаются попытки противника отбить наши позиции, у противника не получается, наоборот, есть улучшения позиций наших ребят», — заявил Пушилин.

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Российская противовоздушная оборона уничтожает большинство снарядов, выпущенных ВСУ по населенным пунктам в республике, подчеркнул он.

Пушилин также сообщил, что на Авдеевском направлении продолжается уничтожение как живой силы, так и техники ВСУ, также ВС РФ усилили позиции на Краснолиманском направлении. Украинские военные пока перестали бросать в бой крупные силы, как в начале контрнаступления. Сейчас они действуют малыми группами.

Командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск ранее объяснял, что таким образом они в том числе пытаются рассеять оборону российских войск. Тем не менее украинская армия несет большие потери из-за некомпетентности командования.