10 июля 2023, 09:32
Пушилин назвал контролируемой ситуацию в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин назвал ситуацию в ДНР тяжелой, но контролируемой
Ситуация в Донецкой Народной Республике остается тяжелой, однако она полностью контролируема. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин, написал ТАСС.
«На Южно-Донецком направлении, Угледарском ситуация без существенных изменений, продолжаются попытки противника отбить наши позиции, у противника не получается, наоборот, есть улучшения позиций наших ребят», — заявил Пушилин.
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Российская противовоздушная оборона уничтожает большинство снарядов, выпущенных ВСУ по населенным пунктам в республике, подчеркнул он.
Пушилин также сообщил, что на Авдеевском направлении продолжается уничтожение как живой силы, так и техники ВСУ, также ВС РФ усилили позиции на Краснолиманском направлении. Украинские военные пока перестали бросать в бой крупные силы, как в начале контрнаступления. Сейчас они действуют малыми группами.
Командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск ранее объяснял, что таким образом они в том числе пытаются рассеять оборону российских войск. Тем не менее украинская армия несет большие потери из-за некомпетентности командования.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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