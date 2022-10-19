Пушилин назвал контролируемой ситуацию на Донецком направлении | 360°

Важное 19 октября 2022, 09:51 Пушилин назвал контролируемой ситуацию на Донецком направлении Врио главы ДНР Пушилин назвал контролируемой ситуацию на Донецком направлении РИА «Новости»

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Ситуация остается под контролем Союзных сил на всей линии соприкосновения на Донецком направлении. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«На линии соприкосновения ситуация полностью контролируемая, именно на всем направлении, на территории Донецкой Народной Республики», — сказал Пушилин.

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По его словам, в Артемовске (Бахмуте) идет борьба за каждый клочок земли. ВСУ подтягивают свои резервы, добавил он.

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Украинские военные не перестают наносить удары по Донецку. На прошлой неделе целью ВСУ стала мэрия города. Атака велась из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате оказались повреждены здание и три машины, припаркованные рядом. По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, четыре человека пострадали.