Союзные войска России и республик Донбасса освободили от националистов 243 населенных пункта Донецкой Народной Республики, объявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.

«Под контролем союзных сил находятся 243 населенных пункта ДНР», — сказал он.

Незадолго до этого военные взяли село Богородичное в 20 километрах от Славянска, а также Владимировку и Триполье. Бойцы назвали обстановку стабильно тяжелой и сообщили, что националисты по-прежнему занимают позиции в жилой застройке. Луганскую Народную Республику полностью освободили в начале июля.