Спецоперация 24 августа 2023, 21:09 Пушилин назвал горячей обстановку на флангах Артемовского направления unsplash.com

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Ситуация на флангах Артемовского направления остается горячей, но обстановка стабилизируется. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Самыми горячими точками на Южно-Донецком направлении Пушилин назвал рубеж Урожайное — Старомайорское. Противник пытается там закрепиться и осуществляет постоянные атаки.

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«Другая горячая точка — это Артемовское направление. По флангам <…>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», — добавил врио главы ДНР.

Пушилин рассказал, что ситуация на фронте осложняется из-за применения со стороны ВСУ кассетных боеприпасов. Они крайне опасны для мирных жителей, сообщил сайт kp.ru.

Несмотря на большую группировку, Вооруженные силы Украины все еще не смогли закрепиться возле Урожайного. Это связано с тем, что там невозможно организовать тыловое обеспечение, объяснил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин.