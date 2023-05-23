Спецоперация 23 мая 2023, 13:15 Пушилин направился в освобожденный Артемовск Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что едет в Артемовск для оценки фронта работ РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин направился в Артемовск, чтобы оценить предстоящий фронт работ в городе. Он сообщил о поездке в своем Telegram-канале.

Врио главы ДНР опубликовал видео, снятое во время его поездки в автомобиле. Пушилин объяснил, почему Артемовск нужно называть именно так, а не Бахмутом, как это делает украинская сторона.

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Бахмут — это название города во времена Российской империи, напомнил исполняющий обязанности главы региона. Однако людям запомнилось название Артемовск, используемое при СССР, отметил Пушилин. Кроме того, существует указ, обязывающий вернуть названия всех населенных пунктов в ДНР к состоянию на 11 мая 2014 года, обратил внимание врио главы республики.

«Поэтому это Артемовск — в этом плане точка. Куда мы с вами сейчас и едем для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ», — заявил Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что работами займутся профильные ведомства и гражданские службы. По словам Пушилина, им предстоит очень много трудиться в Артемовске.

Основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин объявил о полном освобождении города 20 мая. Позднее Минобороны России подтвердило эту информацию.

Президент России Владимир Путин поздравил военных с освобождением Артемовска. Всех отличившихся при битве за город пообещали представить к госнаградам.