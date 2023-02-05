Спецоперация 05 февраля 2023, 05:40 Пушилин и Кириенко посетили центр беспилотных систем в ДНР Пушилин и Кириенко посетили центр подготовки бойцов управлению БПЛА в ДНР РИА «Новости»

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Один из ведущих центров специальной боевой подготовки посетили в Донецкой Народной Республике временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Как сообщил в своем Telegram-канале Пушилин, они ознакомились с учебным процессом.

Пушилин назвал республиканский центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги (РЦБС) флагманом среди центров специальной боевой подготовки. По словам врио главы ДНР, на одном из фронтовых полигонов Центра готовят «очередную группу спецов».

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«Совместно с Сергеем Кириенко в сопровождении командира „Спарты“ Артема Жоги и начальника центра, офицера с позывным Инок, ознакомились, чему и в каких условиях учат бойцов», — сообщил Пушилин.

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По его словам, в РЦБС помимо отработки продвинутых навыков управления БПЛА, «проходят специальные курсы пулеметчиков и специалистов тактической медицины».

Ранее Пушилин заявлял, что российские силы подходят к Угледару с юга, юго-запада и запада. Однако, осложняет ситуацию то, что «противник перекинул бригаду морской пехоты», которая усилила оставшиеся там части. Эти резервы, как заметил врио главы ДНР, «переброшены уже по факту».