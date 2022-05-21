Пушилин допустил, что среди сдавшихся в плен националистов могут быть иностранцы

Среди сдавшихся в плен с «Азовстали» националистов могут быть иностранные граждане, об этом рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live» глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что это предварительная информация.

«По предварительно информации, да, были, и да, есть. Но чтобы не быть голословным, после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично», — сообщил Пушилин.

Также глава ДНР рассказал, что при попытке взрыва складов боеприпасов на территории комбината погибли шесть украинских боевиков. Он связал это с некомпетентностью тех, кто отдавал приказ, и спешкой. Он также допустил, что на территории металлургического завода еще могут находиться националисты, но всю территорию предприятия будут тщательно проверять, и если такие есть, их найдут.

Судьбу боевиков нацбата «Азов»* , сдавшихся в плен с «Азовстали», должен решать военный трибунал. Такое мнение высказал глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Обмена «азовцев»* не будет, подчеркнул политик.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.