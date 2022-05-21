Пушилин допустил, что на «Азовстали» еще могут скрываться украинские боевики

Часть украинских националистов все еще может скрываться на комбинате «Азовсталь». Такую вероятность допустил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». Он отметил, что в подвалах осталось много продуктов питания и воды.

«Конечно, мы этого не исключаем, что там может кто-то попытаться спрятаться. <…> Проводится тщательная проверка каждого помещения, каждого закоулка, поэтому даже если кто-то остался, он будет выявлен. Я в этом не сомневаюсь», — заявил глава ДНР.

Пушилин отметил, что у боевиков под «Азовсталью» было достаточно воды, еды и боекомплектов. В последние дни они испытывали нехватку медикаментов, пояснил Пушилин.

Последняя группировка националистов покинула «Азовсталь» 20 мая, всего с 16 мая с территории комбината в плен сдались 2439 украинских боевиков. Минобороны показало кадры выхода из подвалов националистов, которые скрывались там долгое время. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении завода и Мариуполя от украинских боевиков.