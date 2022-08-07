Украина перебросила на передовую «пушечное мясо»

Решение киевского режима отправить на передовую не прошедших подготовку мобилизованных граждан — это катастрофа украинской государственности. Власти бросают в бой пушечное мясо. Об этом, комментируя брифинг Минобороны России, заявил политолог, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

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Катастрофа государственности

Отправление украинской хунтой на фронт до конца неподготовленных, мобилизованных мирных граждан Украины говорит прежде всего о том, что Украине не хватает кадровых военных. В бой бросают откровенное пушечное мясо. Слесарей, водителей и так других людей, которых просто поймали на улице и даже не подготовили.

Один из наемников, который воюет на стороне Украины задавал вопрос мобилизованным: кто умеет владеть оружием. Подняли руки только двое.

Это катастрофа украинской государственности. Киевский режим решил выполнить свою задачу вести борьбу до последнего украинца. Я надеюсь, что мы закончим это раньше и сохраним жизни мирных людей, которых отправили на фронт. Мне кажется, у них хватит разума или сдаться или отказаться выходить против российских войск. За этими людьми будущее территории, которая появится на месте украинского государства.

Удар по боеспособности

Уничтожение 45 тонн боеприпасов, поставленных НАТО в поддержку украинских военных в Николаевской области — это один из самых сильных ударов по боеспособности ВСУ. Очевидно, что собственные снаряды у них заканчиваются. Об этом говорят все эксперты.

Страны блока НАТО, где еще сохранились запасы вооружений советского образца, пытаются как-то поставить эти боеприпасы Украине, но мы их уничтожаем, как и все поставки военной помощи. Где 45 тонн, там будет и 500 тонн и даже тысяча. Это не удивляет. разведка работает. Такие удары приближают победу России и выполнение задач по денацификации и демилитаризации, а главное, по полной деморализации Украине.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские власти из-за больших потерь ВСУ приказали отправить на передовую не завершивших подготовку мобилизованных граждан из учебного центра в городе Белая Церковь. Вместе с ними на линию фронта отправят раненых боевиков, которые не завершили курс реабилитации.



Также Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов в районе города Воскресенска Николаевской области. Снаряд для ВСУ прислали страны НАТО.