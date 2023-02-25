Спецоперация 25 февраля 2023, 14:48 ВС России поразили пункты временной дислокации подразделений морской пехоты ВСУ Минобороны: в Днепропетровской области поражены ПВД подразделений морской пехоты Украины РИА «Новости»

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Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с группировкой войск поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу.

«В районе населенного пункта Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций», — добавили в военном ведомстве.

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Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ лишились 390 самолетов, 210 вертолетов, 3236 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8027 танков, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня.

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Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска уничтожили часть колонны с военной техникой ВСУ, направлявшейся в Кременную.