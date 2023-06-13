Спецоперация 13 июня 2023, 07:06 Пункты временной дислокации и технику ВСУ атаковали на Купянском направлении Авиация группировки «Запад» нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов на Купянском направлении РИА «Новости»

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Группировка войск «Запад» с применением авиации поразила на Купянском направлении пункты временной дислокации, личный состав, вооружение и технику подразделений Вооруженных сил Украины и теробороны. Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сказал об этом ТАСС.

Авиация Западной группировки войск нанесла на Купянском направлении восемь ракетно-бомбовых ударов. Российские военные ударили по пунктам временной дислокации, вооружению, бойцам, военной технике 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригады.

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В рамках контрбатарейной борьбы, по словам Сергея Зыбинского, удалось уничтожить орудия противника. Расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» вывел из строя самоходную артиллерийскую установку Krab, которую поставила Польша, а самоходная артиллерийская установка «Мста-С» — минометный расчет ВСУ.

Около населенного пункта Коломичиха средствами ПВО перехватили беспилотники. Начальник пресс-центра сообщил, что расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук» уничтожил БПЛА самолетного типа «Синица», а переносной зенитно-ракетным комплекс «Стрела» сбил в районе Ольшана украинский коптер.

На Авдеевском направлении взвод ВСУ ранее сдался в плен. Командир 110-й отдельной механизированной бригады связался с российскими войсками после того, как его командование отказалось эвакуировать раненых солдат.