Спецоперация 10 апреля 2023, 14:34 Пункты управления двух бригад теробороны уничтожили в зоне СВО за сутки Минобороны: ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Херсонской области РИА «Новости»

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Российские войска за сутки нанесли поражение пунктам управления двух бригад территориальной обороны Украины в населенных пунктах Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил об этом на брифинге.

Пункты управления 125-й и 126-й бригад территориальной обороны выявили у населенных пунктов Ямполовка ДНР и Новоберислав Херсонской области. Им, по словам Игоря Конашенкова, нанесли поражение.

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Артиллерия, ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация ударили по 102 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, подразделениям и технике в 134 районах.

С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 9414 единиц украинской специальной военной автомобильной техники, 8608 танков и других боевых бронемашин, 4554 орудия полевой артиллерии и миномета, 3727 беспилотников, 1078 реактивных систем залпового огня, 415 зенитных ракетных комплексов, 406 самолетов и 228 вертолетов.