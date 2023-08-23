23 августа 2023, 14:45
Пункты управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ уничтожили в ДНР
Минобороны: ВС РФ уничтожили 2 пункта управления ВСУ у Серебрянки и Дроновки
Российские подразделения уничтожили в районе Серебрянки и Дроновки в ДНР два пункта управления бригад противника. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил об этом на ежедневном брифинге.
«В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка ДНР поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ», — сказал он.
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Артиллерия, ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация нанесли удары по местам сосредоточения военных и техники Вооруженных сил Украины в 143-х районах. Около города Запорожье вывели из строя радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, в ЛНР, ДНР и Запорожской области сбили 18 беспилотников. Средства ПВО перехватили один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.
На Купянском направлении группировка войск «Запад» отразила четыре атаки ВСУ. «Царьград» сообщил, что в ЛНР ликвидировали группу диверсантов.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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