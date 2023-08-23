Спецоперация 23 августа 2023, 14:45 Пункты управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны: ВС РФ уничтожили 2 пункта управления ВСУ у Серебрянки и Дроновки РИА «Новости»

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Российские подразделения уничтожили в районе Серебрянки и Дроновки в ДНР два пункта управления бригад противника. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил об этом на ежедневном брифинге.

«В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка ДНР поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ», — сказал он.

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