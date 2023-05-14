Важное 14 мая 2023, 13:01 Пункты дислокации ВСУ и места хранения западного оружия поразили в Днепропетровской области Минобороны: ВС России ударили по местам дислокации и хранения иностранного оружия ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Подразделения ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и места хранения вооружения, боеприпасов и военной техники, которые противник получил от западных стран. Удары нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

«Цели удара в районе Тернополя и Петропавловки достигнуты, объекты поражены», — подчеркнул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Накануне, 13 мая, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал демилитаризовать западную границу Украины и Польши, чтобы пресечь попадание на украинскую территорию западного вооружения.

С таким предложением он выступил после того, как ВСУ ударили по Луганску британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате пострадали мирные жители, среди них — шесть детей.