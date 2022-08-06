06 августа 2022, 17:45
ВСУ обстреляли окрестности двух населенных пунктов в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли окрестности двух поселков в Глушковском районе. Никто не пострадал.
Атаке подверглись село Коровяковка и хутор Отруб, уточнил губернатор.
«Ни один снаряд не достиг цели, пострадавших и разрушений нет. Российские военные ответным огнем подавили точки ВСУ», — добавил он.
Также он призвал местных жителей быть бдительными и сообщать обо всем подозрительном в экстренные службы.