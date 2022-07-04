ВКС России уничтожили семь пунктов управления ВСУ

Российские военные в ходе специальной операции на Украине продолжают выполнять поставленные командованием задачи по демилитаризации Украины. За минувшие сутки силы ВКС уничтожили семь пунктов управления ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Также отечественные средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников в районах и Томина Балка Херсонской области, Шевченково Запорожской области, Иванчуковка, Кочубеевка и Корнауховка Харьковской области, Авдеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала специальной операции ВС РФ уничтожили 4002 единицы специальной военной автомобильной техники, 3084 орудия полевой артиллерии и миномета, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3904 танка и других боевых бронированных машин, 353 зенитно-ракетных комплекса, 1448 беспилотных летательных аппаратов, 134 вертолета и 230 самолетов ВСУ.