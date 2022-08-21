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    21 августа 2022, 13:29

    Пункт временной дислокации террористов «Правого сектора» уничтожили в ДНР

    Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации террористов «Правого сектора»

    Александр Иванов

    Российские военные уничтожили пункт временной дислокации запрещенного в РФ националистического формирования «Правый сектор»* в районе Цукурино Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Кроме того, в районе населенного пункта Князевка Херсонской области ВС РФ уничтожили на боевых позициях две американские гаубицы М777.

    За сутки российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ, а также живую силу и технику ВСУ в 167 районах. Кроме того, противник лишился шести складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривного Запорожской области, Константиновки, Звановки, Ильинки, Галициновки и Кирово.

    Было уничтожено также два склада горючего для военной техники в районах Галициновки и Константиновки Донецкой Народной Республики, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки.

    * «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация.