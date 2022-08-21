Пункт временной дислокации террористов «Правого сектора» уничтожили в ДНР
Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации террористов «Правого сектора»
Российские военные уничтожили пункт временной дислокации запрещенного в РФ националистического формирования «Правый сектор»* в районе Цукурино Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Кроме того, в районе населенного пункта Князевка Херсонской области ВС РФ уничтожили на боевых позициях две американские гаубицы М777.
За сутки российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ, а также живую силу и технику ВСУ в 167 районах. Кроме того, противник лишился шести складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривного Запорожской области, Константиновки, Звановки, Ильинки, Галициновки и Кирово.
Было уничтожено также два склада горючего для военной техники в районах Галициновки и Константиновки Донецкой Народной Республики, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки.
* «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация.