28 января 2024, 11:00
Пункт управления ВСУ под Купянском уничтожили с помощью БПЛА «Орлан»
МО: расчет БПЛА ЗВО навел «Краснополь» на пункт управления ВСУ под Купянском
Бойцы российской армии разнесли пункт управления украинских боевиков на Купянском направлении с помощью дронов «Орлан». Они оборудованы лазерным наведением цели, сообщило РИА «Новости».
«Расчеты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ навели огонь высокоточного оружия по позициям подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении», — процитировало агентство Минобороны России.
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В министерстве уточнили, что эти БПЛА оснащены лазерным наведением цели. Дроны передали точные координаты расчету самоходных гаубиц «Мста-С» для уничтожения передового пункта управления батальона механизированной бригады ВСУ.
Командир расчета БПЛА «Орлан» с позывным Глаз рассказал журналистам, что во время первого захода удалось выявить склад бронетехники, а также украинских военных в лесу. Он добавил, что до возвращения разведочного борта второй уже успел взлететь, чтобы навести огонь расчетом одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц, применившей высокоточный боеприпас «Краснополь». В результате цель поразили первым же выстрелом.
«Солнцепеки» также поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении. Запуски прошли на расстоянии более 4,5 километра при помощи программных систем топогеодезической привязки.
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