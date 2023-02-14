Спецоперация 14 февраля 2023, 14:48 Пункт управления радиоэлектронной борьбы ВСУ уничтожили в Харьковской области Минобороны сообщило об ударе по пункту управления украинской РЭБ под Харьковом РИА «Новости»

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Удар российских военных уничтожил пункт управления украинского подразделения радиоэлектронной борьбы в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что уничтоженный пункт управления располагался около села Моначиновка.

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«В районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ вооруженных сил Украины», — уточнил Конашенков.

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Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск поразила 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 108 районах проведения специальной военной операции.

Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS и сбили в воздухе семь украинских беспилотников около сел Нововодяное и Коломыйчиха, а также поселка Житловка Луганской Народной Республики, в районе поселка Александровка и села Кирилловка Донецкой Народной Республики и около города Пологи Запорожской области.